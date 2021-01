Business news: Banca mondiale, crescita economica Egitto al 2,7 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto registrerà una crescita del 2,7 per cento nel 2021 dopo la buona performance del 3,6 per cento registrata nel 2020. È quanto emerge dal rapporto "Global economic prospects" pubblicato dalla Banca mondiale. Secondo l’istituto di credito con sede a Washington, nel 2022 il Paese arabo registrerà una crescita del 5,8 per cento. Nel rapporto la Banca mondiale ha rivisto al rialzo dello 0,6 per cento le stime per il 2020 e le proiezioni per il 2021 dell’economia egiziana rispetto al rapporto pubblicato lo scorso giugno. (Nys)