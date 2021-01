Business news: Enel e Qia insieme per sviluppo rinnovabili in Africa subsahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel Green Power Spa (Egp), ha concluso un accordo con Qatar Investment Authority (Qia) per una joint venture destinata al finanziamento, alla costruzione e alla gestione di progetti rinnovabili in Africa subsahariana. Lo riferisce un comunicato stampa congiunto delle due società. Le parti hanno inoltre firmato un accordo in base al quale Qia acquisirà il 50 per cento della partecipazione di Egp in progetti in esercizio e in costruzione in Sudafrica e Zambia con una capacità di circa 800 megawatt. L’’amministratore delegato e direttore generale di Enel, Francesco Starace, ha affermato: "Attraverso questa nuova partnership, uniremo la strategia sostenibile del nostro Gruppo, rafforzata dall’esperienza industriale in Business Development, ingegneria e costruzione, nonché Operation & Maintenance (O&M) di impianti rinnovabili, con la strategia di investimento a lungo termine di Qia, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e decarbonizzazione delle due società. Lavoreremo insieme per accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili nell'Africa subsahariana, contribuendo al perseguimento continuo dei suoi ambiziosi obiettivi in questo settore sfruttando l'immenso potenziale rinnovabile della regione e contribuendo a un modello di sviluppo economico più sostenibile in questa parte del mondo". (Res)