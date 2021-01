Business news: Ghana, alla spagnola Reganosa gestione terminale gas naturale offshore a Tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società spagnola Reganosa gestirà e manterrà in funzione il terminale di gas naturale liquefatto di Tema (Ghana), attualmente in costruzione. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "El Periodico de le Energia", si tratta di un impianto unico nell'Africa sub-sahariana perché le sue unità di stoccaggio e rigassificazione sono galleggianti. Una volta operativo consentirà all'impianto di ricevere, rigassificare, stoccare e consegnare circa 1,7 milioni di tonnellate di gas all'anno, il 30 per cento della capacità complessiva del Ghana. Sostenuta da Helios Investment Partners e Africa Infrastructure Investment Managers (Aiim), Tema è il primo impianto di ricezione di Gnl offshore nell'Africa subsahariana. La Tema Lng Terminal Company (Tltc) ha affidato a Reganosa la gestione e la manutenzione del suo terminale di ricezione Gnl, del gasdotto associato (6 chilometri) e della stazione di regolazione. Secondo Reganosa questa operazione rafforza la sua posizione di "riferimento nella manutenzione e nella gestione delle infrastrutture energetiche" ed il suo processo di espansione internazionale. "Questo sistema fornisce al Ghana tutte le funzionalità di un terminale di rigassificazione su larga scala, ma con una maggiore flessibilità, consentendogli di rispondere al rapido aumento della domanda interna di gas con una soluzione energetica più pulita e più conveniente", ha spiegato Reganosa. (Spm)