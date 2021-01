Siria: Stato islamico amplia sua presenza nella regione desertica al confine con l’Iraq (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato islamico nel 2014 ha invaso gran parte della Siria e dell'Iraq e ha proclamato un "califfato" transfrontaliero per essere infine sconfitto, almeno sul piano territoriale, tra il 2017 e il 2019 da una serie di offensive separate in Siria e Iraq che hanno coinvolto dagli eserciti regolari di Siria e Iraq, alle milizie sciite filo iraniane e i curdi delle Forze democratiche siriane, queste ultime, al pari delle Forze armate irachene, sostenute dalla Coalizione internazionale contro lo Stato islamico guidata dagli Stati Uniti. Il gruppo è stato sconfitto in Siria nel marzo 2019, ma le cellule dormienti continuano a lanciare attacchi nel vasto deserto di Badia che va dalla Siria centrale verso est fino al confine con l'Iraq. L'Osservatorio siriano per i diritti umani afferma che gli attacchi dello Stato islamico hanno ucciso dal marzo 2019 più di 1.100 combattenti filo-governative, tra cui truppe militari siriani e miliziani stranieri alleati di Damasco. (Res)