Governo: Castaldo (M5s), Renzi mina credibilità del paese a livello europeo

- Ciò che sta accadendo all’interno della maggioranza ha portato, indubbiamente, gli occhi dei principali media di tutto il mondo a essere puntati su Roma: Matteo Renzi si rende conto della percezione che il Mondo ha di ciò che sta accadendo in Italia? Proprio non riesce a comprendere che questa evitabile querelle, in un momento così drammatico, sta minando alla credibilità del nostro Paese a livello europeo? Lo scrive su Facebook il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo, secondo cui quello che sta avvenendo è un chiaro esempio del perché, spesso, l’Italia venga poi additata come poco affidabile dagli investitori esteri e da alcuni rappresentanti delle istituzioni europee. Un'etichetta negativa che crea pregiudizi e danni di lungo periodo. "In Europa, posso assicurarvi, bisogna approcciare i tavoli negoziali con dialogo, metodo, serietà, preparazione meticolosa, lavoro di networking e rispetto degli impegni presi. Non si può pensare di mandare tutto all’aria senza un motivo serio, oggettivo e giustificato. Anche perché, solitamente, la nostra assenza o contraddittorietà, le nostre debolezze e indecisioni originano decisioni in cui il nostro interesse nazionale finisce per essere soccombente rispetto a quelli altrui", prosegue Castaldo. (segue) (Rin)