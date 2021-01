Business news: Cina, transazioni transfrontaliere commercio online raggiungeranno i 3.150 miliardi di dollari nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le transazioni transfrontaliere nell'ambito del commercio online della Cina raggiungeranno i 20.500 miliardi di yuan (circa 3.150 miliardi di dollari) nel 2022. È quanto emerge da un rapporto pubblicato dall'Amministrazione nazionale della proprietà intellettuale cinese. Il settore del commercio online transfrontaliero del Paese si è espanso rapidamente negli ultimi anni, con piattaforme di e-commerce di piccole e medie dimensioni che mantengono un tasso di crescita annuale del 30 per cento. Secondo l'amministrazione, le piattaforme di commercio online transfrontaliere hanno svolto un ruolo di primo piano nel garantire forniture anti-Covid-19 e fornire assistenza internazionale durante la pandemia. Mentre il settore continua a prosperare, l'amministrazione ha sollecitato inoltre sforzi globali per proteggere i diritti di proprietà intellettuale per garantire transazioni di commercio elettronico transfrontaliere senza intoppi. (Cip)