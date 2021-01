Business news: India, Fca investirà 250 milioni di dollari per accrescere la sua presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiat Chrysler Automobiles (Fca) investirà 250 milioni di dollari per accrescere la sua presenza in India e lancerà nei prossimi due anni quattro modelli di Suv (sport utility vehicle) a marchio Jeep. Lo riferisce il quotidiano “The Times of India”. L’investimento sarà destinato alla produzione locale di un Suv di media grandezza, all’assemblaggio dei modelli Wrangler e Cherokee e al lancio di una nuova versione del Compass. Attualmente Fca ha una quota nel mercato indiano delle auto per passeggeri inferiore all’uno per cento. Il mercato indiano aveva registrato un rallentamento anche prima della pandemia di coronavirus. La casa giapponese Honda Motor ha chiuso uno dei suoi due stabilimenti mentre la statunitense General Motors ha cessato le vendite nel 2017 e la produzione per l’esportazione il mese scorso. Negli ultimi due anni, invece, sono entrate nel mercato indiano la sudcoreana Kia Motors e la cinese Saic Motors. (Inn)