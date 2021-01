Business news: vendite auto in aumento del 4 per cento nel 2020 in Taiwan, dato più alto in 15 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 le vendite di auto a Taiwan sono state le più alte negli ultimi 15 anni. Lo riferisce il ministero dei Trasporti. I sussidi governativi per incoraggiare la sostituzione di vecchie auto e motociclette per promuovere un'aria più pulita termineranno il 7 gennaio, portando i consumatori a trarne vantaggio prima della scadenza. Secondo i venditori, tra i segmenti di consumatori che hanno aumentato la domanda c'erano uomini d'affari e studenti taiwanesi che vivevano all'estero e che sono tornati in patria a causa della pandemia di Covid-19 e hanno acquistato un'auto per spostarsi. Secondo i dati rilasciati il 4 gennaio, le vendite di auto a Taiwan sono aumentate del quattro per cento rispetto all'anno precedente a 457.435 unità nel 2020, il secondo totale più alto nella storia dietro le 514.626 unità vendute nel 2005. Le vendite globali di auto sono diminuite del dieci per cento nel 2020, con le vendite in Cina e negli Stati Uniti che dovrebbero diminuire rispettivamente del cinque e del 15 per cento. Hotai Motor, l'agente di vendita locale per la giapponese Toyota Motor, ha conquistato il primo posto nel mercato automobilistico di Taiwan per il 19mo anno consecutivo dopo aver venduto 123.516 auto, con un aumento del 3,3 per cento rispetto all'anno precedente. La compagnia ha una quota di mercato del 27 per cento. I venditori di auto hanno affermato che Hotai ha beneficiato della forte domanda per il RaV4, un modello Suv che ha sostituito il precedente modello di autovettura Altis di Toyota a Taiwan nel 2019. (Cip)