Business news: Covid, il Vietnam sospende i voli da Regno Unito e Sudafrica

- Il primo ministro del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ha annunciato la sospensione dei voli da Regno Unito e Sudafrica, Paesi nei quali è stata recentemente individuata la nuova variante del coronavirus. Lo scrive il portale “VnExpress”, secondo cui il premier ha incaricato i ministeri degli Esteri, della Sanità e dei Trasporti di coordinarsi per redigere una lista completa dei Paesi nei quali viene rintracciata la nuova variante. La proposta era arrivata dal ministero della Sanità, dopo che lo scorso fine settimana in Vietnam è stato individuato un primo caso di contagio dalla variante britannica su una donna di 44 anni rientrata dal Regno Unito e messa in isolamento dopo il suo arrivo nel Paese asiatico. Le autorità di Hanoi hanno già operato forti restrizioni sui voli in arrivo, i cui passeggeri devono comunque sottoporsi tutti a 14 giorni di quarantena. Finora il Vietnam ha registrato 1.505 casi di Covid-19. (Fim)