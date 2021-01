Business news: Libia, ex ministro Economia, conflitto tra Gna e Banca centrale danneggia i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro libico dell'Economia e dell'Industria del Governo di accordo nazionale (Gna), Ali al Issawi, ha confermato che la mancanza di fiducia tra il Consiglio presidenziale e la Banca centrale di Tripoli incide negativamente sul mercato e sull'economia in generale. Al Issawi ha affermato in un tweet che la scarsa cooperazione tra Gna e istituto emittente ha gravi conseguenze per il mercato, oltre a destabilizzare la fiducia nell'economia. (Lit)