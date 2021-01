Business news: Egitto, Gastec e Cargas firmano intesa per trasformare alimentazione automobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Egyptian International Gas Technology (Gastec) e Cargas hanno firmato accordi per un sostegno finanziario fino a 200 milioni di sterline egiziane (circa 12,7 milioni di dollari Usa) per completare un’iniziativa della presidenza volta a trasformare l’alimentazione delle auto a gas naturale. Lo ha annunciato la ministra del Commercio e dell’industria, Nevine Gamea, secondo un comunicato stampa del dicastero. Le dichiarazioni giungono in seguito all’inaugurazione di “Go green”, la prima fiera egiziana per le tecnologie di conversione dei veicoli a gas. “La fiera vedrà Gastec e Cargas firmare una serie di accordi con l’Autorità per lo sviluppo delle Piccole e medie imprese per trasformare le auto a motore a doppia alimentazione”, ha spiegato la ministra. Durante la fiera, il ministero del Commercio e Nissan Motors Egypt hanno firmato un memorandum d’intesa per realizzare un programma volto ad aumentare le esportazioni di auto assemblate in Egitto. Alla fine dello scorso luglio, il governo egiziano ha adottato un’iniziativa presidenziale per trasformare le automobili in veicoli a gas. L'Autorità per lo sviluppo delle Pmi intraprenderà la conversione di 150 mila auto entro i prossimi 3 anni, con un costo netto fino a 1,2 miliardi di sterline egiziane (quasi 76,2 milioni di dollari). Finora, 47 mila auto sono state convertite in un doppio sistema gas/carburante, con un investimento di 252 milioni di sterline (circa16 milioni di dollari), creando 47.000 opportunità di lavoro, ha rivelato Gamea. (Cae)