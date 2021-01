Business news: Infrastrutture, ministero Trasporti Iraq, progetto per monorotaia fra Kerbala e Najaf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti dell’Iraq ha rivelato un progetto per costruire una monorotaia sopraelevata di ultima generazione fra i governatorati di Kerbala e Najaf, nel sud-ovest del Paese. Il direttore della Compagnia generale ferroviaria irachena, Talib Jawad Kadhim al Husseini, ha detto al quotidiano “Al Sabah” che la compagnia cerca di diversificare i suoi servizi e di lavorare in particolare alla manutenzione dei rami ferroviari, allo scopo di aumentare il volume di merci e passeggeri trasportati, e per facilitare il trasporto di materiali fra i porti e i governatorati del Paese. Inoltre, ha sottolineato, è stato effettuato uno studio, in cooperazione con una compagnia canadese, per futuri progetti di investimento nel settore ferroviario, e la costruzione di un treno monorotaia sopraelevato di ultima generazione per connettere Kerbala e Najaf, alleggerendo la pressione del traffico automobilistico. (Res)