Business news: Trasporto aereo, grandi aziende vogliono entrare nella tratta Casablanca-Tel Aviv

- Non appena è stata annunciata la ripresa delle relazioni tra Marocco e Israele, diverse importanti compagnie aeree hanno mostrato la volontà di investire su questa rotta aerea, aprendo rotte tra le due destinazioni. Secondo il quotidiano "Al Ahdath Al Maghribia", la compagnia Emirates ha programmato voli giornalieri, in alcuni casi fino a tre voli al giorno. Allo stesso modo, la compagnia tedesca Deutsche fornirà voli settimanali, che durano dalle nove alle diciassette ore con scalo a Francoforte prima di riprendere il volo per Casablanca. Da parte sua, Air France ha rafforzato la sua offerta su questa rotta aerea, programmando quattro voli regolari a settimana (martedì, mercoledì, venerdì e domenica). La durata del volo sugli aerei Air France varierà tra le dodici e le diciotto ore con scali obbligatori all'aeroporto Charles De Gaules di Parigi. (Mar)