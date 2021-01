Business news: Commissione sviluppo e riforma Cina, ripresa economica sostenuta nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è fiduciosa rispetto alla sua ripresa economica e al fatto che raggiungerà uno sviluppo stabile quest'anno. "Il Paese è ancora in un periodo importante di opportunità strategiche per lo sviluppo", ha affermato in una intervista con l'agenzia di stampa cinese "Xinhua" Ning Jizhe, vicecapo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese (Ndrc). Ning, che è anche a capo dell'Ufficio nazionale di statistica cinese, ha affermato che per promuovere un nuovo paradigma di sviluppo saranno compiuti sforzi per migliorare la qualità del sistema di approvvigionamento attraverso il lavoro in aree tra cui innovazione sci-tech, catene industriali e standard qualitativi e quantitativi nelle forniture di grano. (Cip)