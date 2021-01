Business news: elettromobilità, nuovo accordo tra Tesla e Panasonic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tesla continuerà ad acquistare batterie per le proprie auto elettriche da Panasonic, suo fornitore giapponese di lunga data, almeno sino al 2022, nonostante i piani del costruttore statunitense per l'avvio della produzione propria di accumulatori meno costosi. L'azienda con sede a Palo Alto, in California, ha annunciato il 4 gennaio di aver firmato un nuovo accordo con Panasonic, che definisce i prezzi per l'acquisto delle batterie al litio; non è chiaro se l'accordo riguardi le nuove batterie a 4.680 celle presentate lo scorso settembre, che secondo Tesla ridurranno significativamente il costo delle auto elettriche. Secondo anticipazioni del quotidiano "Nikkei", Panasonic inizierà a produrre i prototipi delle nuove batterie già quest'anno. (Nys)