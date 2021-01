Business news: Cina, previste oltre 40 missioni di lancio nello spazio nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Compagnia cinese di scienze e tecnologie aerospaziali (Casc), la principale impresa statale per il programma spaziale, punta a condurre più di 40 missioni di lancio spaziale nel 2021 e avrà come massima priorità la costruzione della prima stazione spaziale del Paese. Lo ha reso noto la Casc in un comunicato emesso il 4 gennaio, in occasione della riunione di lavoro sugli obiettivi annuali. La compagnia ha affermato che la costruzione della stazione spaziale sarà al centro delle missioni di lancio di quest'anno. Anche il lavoro di ricerca per la stazione spaziale e sulle missioni della sonda lunare con equipaggio sarà in primo piano. L'accelerazione dell'applicazione del sistema di navigazione satellitare BeiDou in altri campi, tra cui l'aviazione civile, sarà un altro obiettivo per il 2021. (Cip)