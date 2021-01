Business news: Cina, dal 5 febbraio Alibaba chiuderà piattaforma di streaming musicale Xiami Music

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese prossimo il gigante cinese del commercio online Alibaba Group chiuderà la sua piattaforma di streaming musicale Xiami Music, una decisione che segna un passo indietro rispetto alle ambizioni di entrare nel settore dell'intrattenimento cinese. "A causa di aggiustamenti operativi interromperemo il servizio di Xiami Music", ha annunciato il dipartimento competente sul proprio account Weibo, precisando che la chiusura avverrà il 5 febbraio. "È difficile dire addio dopo essere stati insieme per 12 anni", si legge. Alibaba ha acquisito il servizio musicale nel 2013 e ha investito milioni di yuan per competere nel mercato cinese della musica online, dominato da Tencent Holdings. Secondo la società di fornitura dati con sede a Pechino TalkingData, i suoi sforzi non sono stati ripagati e l'app attualmente detiene solo il due per cento del mercato dello streaming musicale del Paese, posizionandosi dietro KuGou Music, QQ Music, KuWo e NetEase Cloud Music. L'iniziativa non segna però la fine della partecipazione di Alibaba al mercato dello streaming online. Nel settembre 2019, la compagnia ha investito 700 milioni di dollari in uno dei concorrenti di Xiami, NetEase Cloud Music. (Cip)