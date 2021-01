Business news: Asia meridionale, Banca mondiale prevede crescita 3,3 per cento nel 2021 dopo -6,7 del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Asia meridionale ha registrato una contrazione economica del 6,7 per cento nel 2020 a causa della pandemia di coronavirus e delle conseguenti misure di contenimento e dovrebbe tornare a crescere, del 3,3 per cento, quest’anno, se i vaccini saranno distribuiti su larga scala e non ci saranno nuove ondate gravi. Il dato e la stima emergono dall’ultimo rapporto della banca mondiale, “Global Economic Prospects”, appena pubblicato. Per l’India, principale economia dell’area, dove un rallentamento era in atto da prima dell’emergenza sanitaria, si prevede una contrazione del 9,6 per cento nell’anno fiscale 2020-21, iniziato ad aprile, e una crescita del 5.4 per cento nell’esercizio successivo. La situazione riflette la debolezza dei consumi e degli investimenti privati. Il settore informale, che rappresenta quattro quinti dell’occupazione, ha subito un duro colpo con l’epidemia e il lockdown. I recenti dati ad alta frequenza, tuttavia, mostrano un recupero nei servizi e nell’industria manifatturiera. (Nys)