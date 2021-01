Business news: India, tasse sui servizi digitali “discriminatorie” verso compagnie statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tasse sui servizi digitali (Dst) imposte dall’India sono “irragionevoli o discriminatorie” nei confronti delle compagnie statunitensi e in contrasto con i principi della tassazione internazionale. Lo ha determinato l’ufficio del rappresentante del Commercio degli Stati Uniti (Ustr) a conclusione delle indagini avviate l’anno scorso, definendo le tasse in questione passibili di misure ai sensi della Sezione 301 del Trade Act, la legge del 1974 sulla promozione del commercio: la Sezione autorizza il presidente a prendere provvedimenti, comprese ritorsioni tariffarie e non tariffarie, contro pratiche che discriminano o limitano il commercio Usa. La stessa valutazione è stata data riguardo a tasse applicate in Italia e in Turchia. Al momento, si legge in un comunicato dell’ufficio, non è ancora stata presa alcuna misura e si stanno valutando tutte le opzioni possibili. L’inchiesta è stata aperta nel giugno dell’anno scorso e ha esaminato anche regimi fiscali adottati o all’esame in Austria, Brasile, Indonesia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna e Unione europea. (Nys)