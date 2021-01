Business news: Cina, studio conferma affidabilità rete quantistica di comunicazione da 4.600 chilometri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Università della scienza e della tecnologia della Cina (Ustc), di base a Hefei, ha pubblicato sulla rivista scientifica britannica “Nature” uno studio che conferma la fattibilità di una rete quantistica di comunicazione spazio-Terra a prova di hacker. La tesi, intitolata “Una rete quantistica integrata spazio-Terra da 4.600 chilometri”, è stata redatta in collaborazione con un team di ricerca dell’Istituto di fisica tecnica di Shanghai sotto gli auspici dell’Accademia cinese delle scienze e dell’Istituto di tecnologia quantica di Jinan. In riferimento all’articolo, basato sui risultati della connessione della rete quantistica di comunicazione Pechino-Shanghai e del satellite Mozi, il gruppo di ricerca dimostra la fattibilità di una rete che si estende su 4.600 chilometri e che combina una rete in fibra su larga scala di oltre 700 quantum key distribution (Qkd) e due collegamenti ad alta velocità satellite-Terra. Tale tecnologia, scrivono i ricercatori, ha “il potenziale per consentire in sicurezza le comunicazioni e il trasferimento delle informazioni”, una delle caratteristiche più avanzate della rete quantistica di comunicazione. Il gruppo ha condotto studi di stabilità e sicurezza per oltre due anni e hanno dimostrato che la rete di comunicazione quantica Pechino-Shanghai può resistere a tutti gli attuali metodi di attacco hacker e garantire la propria sicurezza cibernetica. Secondo l’annuncio dell’Ustc, la rete Pechino-Shanghai, inaugurata nel 2017, si estende per oltre 2 mila chilometri di lunghezza e serve quattro province e tre città. Quattro reti metropolitane a Pechino, Jinan, Hefei e Shanghai sono connesse attraverso due stazioni satellitari terrestri al satellite Mozi. La rete è già stata utilizzata da 150 utenti nei settori della finanza, dell’energia e della pubblica amministrazione. (Cip)