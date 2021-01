Business news: Oman, piccole e medie imprese in aumento del 13,4 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità per lo sviluppo delle piccole e medie imprese (Pmi) dell’Oman ha registrato un aumento del 13,4 per cento delle compagnie iscritte su base annua. Secondo dati diffusi dall’Autorità, il numero di imprese registrate ha raggiunto le 47.802 unità alla fine di novembre 2020, in crescita rispetto alle 42.163 dello stesso periodo del 2019. Un comunicato rilasciato dal Centro statistico nazionale dell’Oman afferma che il numero di Pmi nel governatorato di Mascate ha raggiunto le 16.024 unità, in aumento rispetto alle 14.109 di fine novembre 2019. Subito dopo il governatorato della capitale, la provincia che registra il maggior numero di Pmi è quella di Al Batina nord, con 7.536 imprese contro le 6.644 dell’anno precedente; segue la provincia di Al Dakhiliya, con un totale di 6.040 Pmi contro le 5.370 dell’anno precedente. (Res)