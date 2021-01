Business news: Arabia Saudita, entra in vigore nuova legge sugli investimenti minerari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Industria e delle Risorse minerarie dell’Arabia Saudita, Bandar bin Ibrahim al Khorayef, ha approvato il decreto attuativo della nuova legge per gli investimenti minerari, dopo il via libera – giunto lo scorso giugno 2020 – del consiglio dei ministri saudita. Lo riferisce l'agenzia di stampa saudita "Spa". Secondo Al Khorayef, l’introduzione di una nuova legge permetterà di sbloccare il potenziale del Paese nel settore e faciliterà nuovi investimenti per la prossima fase della crescita del settore minerario. La legge, ha detto il ministro, aiuterà a garantire il contributo delle attività minerarie allo sviluppo della comunità, alla creazione di nuovi posti di lavoro e alla crescita delle imprese locali. “Volevamo garantire non soltanto che la legge per gli investimenti minerari migliorasse la governance del settore, migliorasse la trasparenza e aumentasse la fiducia degli investitori, ma per noi è stata una priorità anche il raggiungimento di una crescita sostenibile mediante la difesa dell’ambiente, la promozione della salute e della sicurezza occupazionale, e il sostegno alle comunità locali per partecipare nella crescita del settore minerario”, ha detto Al Khorayef. (Res)