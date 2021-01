Business news: Cina, nel 2021 China Railway stima aumento viaggi ferroviari del 43,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia ferroviaria cinese China Railway prevede che quest'anno saranno effettuati 3,11 miliardi di viaggi ferroviari in tutta la Cina, con un aumento del 43,7 per cento su base annua. "L'anno scorso, la rete ha gestito 2,16 miliardi di viaggi di passeggeri. Si prevede che circa 3,7 miliardi di tonnellate di merci saranno movimentate tramite la rete ferroviaria quest'anno, con un aumento del 3,4 per cento", ha affermato Lu Dongfu, direttore generale dell'azienda alla conferenza di lavoro annuale della società a Pechino. Quest'anno saranno messi in esercizio 3.700 chilometri di nuovi binari ferroviari, ha aggiunto. La rete ferroviaria cinese, in particolare quella ad alta velocità, ha visto un rapido sviluppo negli ultimi dieci anni. La rete ferroviaria ad alta velocità del Paese ha raggiunto i 37.900 chilometri, classificandosi al primo posto al mondo. L'anno scorso sono stati messi in funzione 4.933 chilometri di nuovi binari ferroviari, comprese le linee ad alta velocità che collegano Pechino e Xiong'an, nella provincia di Hebei, e che collegano Yinchuan, capitale della regione autonoma di Ningxia Hui, e Xining, capitale della provincia di Qinghai. (Cip)