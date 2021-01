Business news: Hong Kong, a novembre vendite al dettaglio in calo del 4 per cento rispetto allo scorso anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle vendite totali al dettaglio di Hong Kong nel novembre 2020, provvisoriamente stimato a circa 3,7 miliardi di dollari, è diminuito del quattro per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Lo ha reso noto il dipartimento di Censimento e statistica della Regione amministrativa speciale di Hong. Il valore delle vendite di prodotti elettrici e altri beni durevoli di consumo è aumentato del 22 per cento nel novembre 2020, rispetto a un anno prima. La stima provvisoria del valore delle vendite al dettaglio totali è aumentata del 5,6 per cento nei tre mesi che terminano a novembre 2020 rispetto trimestre precedente. Un portavoce del governo ha affermato che il calo anno su anno delle vendite al dettaglio si è ulteriormente ridotto nel novembre 2020, principalmente a causa del notevole aumento delle vendite nei punti vendita al dettaglio di beni di consumo durevoli. Guardando al futuro, il portavoce ha affermato che poiché il turismo in entrata rimane fermo e la quarta ondata dell'epidemia locale pesa sull'attitudine ai consumi, l'ambiente imprenditoriale del commercio al dettaglio rimarrà difficile nel prossimo futuro. (Cip)