Business news: previsioni TrendForce, Huawei uscirà dai primi sei produttori di smartphone nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei perderà la terza posizione nell'arena degli smartphone quest'anno, dopo aver venduto la sua attività di smartphone a basso costo del marchio Honor a causa delle restrizioni statunitensi. È quanto emerso da un rapporto di TrendForce, una società di ricerca focalizzata sulla tecnologia. La compagnia cinese ha venduto 170 milioni di unità smartphone nel 2020, con una quota di mercato del 30 per cento negli smartphone 5G, si legge nel documento, che prevede un drastico calo nel 2021 a causa della rottura con la divisione Honor che da quest'anno opera in modo indipendente. TrendForce ha previsto che Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo e Transsion saranno i primi sei produttori di smartphone nel 2021, rappresentando l'80 per cento del mercato globale. Huawei, che era al terzo posto lo scorso anno, scenderà al settimo anche se ci sarà ancora incertezza a causa della pandemia di coronvairus. (Cip)