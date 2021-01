Business news: Cina, Banca mondiale prevede crescita al 7,9 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Cina crescerà a un ritmo del 7,9 per cento nel 2021, determinato in particolare dalla ripresa della domanda e da un rilancio più rapido delle attese di produzione ed esportazioni. Lo scrive la Banca mondiale nel suo ultimo rapporto sulle prospettive economiche globali, pubblicato il 5 gennaio. Nel 2020 l’istituzione internazionale fissa al 2 per cento la crescita della Repubblica popolare, una delle poche in positivo tra le grandi economie mondiali nell’anno appena terminato. (Nys)