Business news: Cina, Amministrazione energia approva sei progetti per lo sviluppo del carbone

- L'Amministrazione nazionale dell'energia cinese (Nea) ha annunciato l'approvazione di sei progetti di costruzione per basi di sviluppo del carbone. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Global Times", i progetti sono stati approvati la scorsa settimana e si trovano tutti nella regione autonoma dello Xinjiang. In un avviso pubblicato dall'amministrazione si parla di un investimento totale di 7.998 miliardi di yuan (1.237 miliardi di dollari) e i sei progetti dovrebbero produrre congiuntamente 15,3 milioni di tonnellate di carbone all'anno. "I progetti sono stati autorizzati a causa del calo delle forniture dai Paesi d'oltremare, inclusa l'Australia, ma in realtà hanno poco a che fare con la riduzione delle importazioni", ha affermato l'esperto dell'industria del carbone Pan Weier, ex funzionario dell'Amministrazione statale cinese per la sicurezza delle miniere di carbone. "A differenza del petrolio dipendente dalle importazioni, la Cina è fondamentalmente autosufficiente in termini di risorse di carbone", ha spiegato Pan. "La diminuzione delle importazioni dall'Australia o da altri paesi non causerà una carenza nel mercato interno cinese". (Cip)