Business news: indici Msci e Ftse escludono tre compagnie di telecomunicazioni cinesi

- I fornitori di servizi finanziari statunitensi Msci e Ftse escluderanno China Mobile, China Telecom e China Unicom Hong Kong dai loro indici globali. Lo riporta la stampa di Pechino. Le azioni cinesi delle telecomunicazioni rappresentano lo 0,07 per cento dell'Indice Msci ACWI e lo 0,81 per cento dell'Indice Msci China All Shares, secondo Msci. Le azioni di China Telecom, China Unicom e China Mobile negoziate a Hong Kong hanno tutte chiuso in ribasso negli scambi dell'8 gennaio, rispettivamente in calo del 3,45, 0,9 e 4,16 per cento, annullando le perdite precedenti il giorno di quasi l'otto per cento. Anche l'indice Ftse Russell ha dichiarato che rimuoverà tre società di telecomunicazioni cinesi dalla serie di indici Ftse Global Equity, dagli indici di inclusione Ftse Global China A e dagli indici associati a partire dal lunedì 11 gennaio a seguito di un ordine esecutivo. Anche gli indici S&P Dow Jones hanno dichiarato che espelleranno le tre società di telecomunicazioni. (Cip)