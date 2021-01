Business news: Regolatore titoli Pechino, esclusione compagnie cinesi da Borsa di New York turba gravemente il mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esclusione di tre società cinesi da parte della Borsa di New York (Nyse) in base a un ordine del governo degli Stati Uniti ha ignorato le condizioni effettive delle società collegate, i diritti e gli interessi legittimi degli investitori globali e ha gravemente turbato l'ordine di mercato. Lo ha reso noto il 3 gennaio un portavoce della Commissione regolatoria dei titoli cinese dopo la decisione del Nyse la scorsa settimana di rimuovere China Telecom Corporation, China Mobile e China Unicom dalla lista di aziende quotate. "Dopo aver emesso ricevute di deposito statunitensi (Adr) - titoli negoziabili che rappresentano i titoli di una società estera e consentono alle azioni di tale società di essere negoziate nei mercati finanziari statunitensi - ed essere state quotate al Nyse per circa due decenni, le tre società cinesi hanno rispettato le regole e le normative del mercato dei titoli statunitensi e sono ampiamente riconosciute dagli investitori di tutto il mondo. La revoca delle società cinesi in base a un ordine amministrativo politicamente motivato del governo degli Stati Uniti ha gravemente violato le regole e l'ordine del mercato". (Cip)