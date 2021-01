Libano: esercito israeliano apre il fuoco contro un pastore nel sud del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una pattuglia dell’esercito israeliano ha aperto il fuoco contro un pastore che stava pascolando il suo gregge nei pressi della Porta Hassan a Kfarchouba, nella Hasbaya caza, alle pendici del Monte Hermon, nel Libano meridionale. L'uomo non è stato ferito, riferisce l’agenzia libanese “Ani”. Le tensioni sono comuni lungo la linea di demarcazione tra Libano e Israele, su cui insiste la Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil). Le violazioni aeree israeliane da parte di aeroplani o droni e violazioni marittime sono diventate quasi quotidiane in Libano. In base a quanto riportano i media libanesi anche oggi gli aerei israeliani hanno sorvolato diverse regioni del sud del Paese: Nabatiyé, Iqlim el Touffah e Marjeyoun. Lo scorso 6 gennaio, al largo di Ras el Nakoura (Libano meridionale), i membri di una nave militare israeliana hanno ripetutamente aperto il fuoco sui pescherecci libanesi e lanciato razzi nella loro direzione.(Res)