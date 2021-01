Usa: dissidente russo Navalnyj, sospensione Trump su Twitter è atto di censura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il noto dissidente russo Aleksej Navalnyj ha criticato in lungo messaggio su Twitter la sospensione dell’account del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, da parte del social network. “Penso che il bando di Donald Trump su Twitter sia un atto di censura inaccettabile. Ovviamente, durante il suo mandato, Trump ha scritto e detto cose molto irresponsabili. E ha pagato per questo con la mancata rielezione per un secondo mandato”, ha dichiarato Navalny. “L'elezione è un processo semplice e competitivo. Puoi parteciparvi, fare ricorso contro i risultati, sono monitorate da milioni di persone. Il divieto su Twitter è una decisione di persone che non conosciamo secondo una procedura che non conosciamo”, ha sottolineato il dissidente russo. “A mio parere, la decisione di bandire Trump è stata basata su emozioni e preferenze politiche personali”, ha precisato. “Non ditemi che è stato bannato per aver violato le regole di Twitter. Ricevo minacce di morte qui ogni giorno da molti anni e Twitter non bandisce nessuno (non che io lo chieda)”, ha osservato Navalnyj. (segue) (Res)