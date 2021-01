Venezuela: vicepresidente Assemblea propone confisca beni di proprietari all’estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alle confische, Varela ha affermato che i proprietari di beni produttivi hanno l’obbligo di mantenerli tali e di darne conto. La leader chavista ha detto di essere stata informata da amministratori locali, ad esempio il governatore di Guarico, José Vasquez, dell’esistenza di fattorie abbandonate che potrebbero essere invece molto produttive. Inoltre, ha ipotizzato che alcune strutture potrebbero essere usate come “cliniche popolari”. Infine, la terza proposta mira a privare della nazionalità venezuelana coloro che hanno tradito il Paese e chiesto interventi militari stranieri. L’articolo 35 della Costituzione del Venezuela prevede che i cittadini per nascita non possono essere privati della la cittadinanza mentre la revoca è possibile per sentenza giudiziaria per quelli che lo sono diventati per naturalizzazione. (Vec)