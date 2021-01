Governo: Castaldo (M5s), Renzi mina credibilità del paese a livello europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Parlamento europeo ricorda poi che il Movimento 5 stelle, come quasi tutte le compagini che compongono la maggioranza di Governo, si è impegnato profondamente e nella massima buona fede in un dialogo costruttivo per migliorare e perfezionare il Recovery Plan. "Lo abbiamo fatto, come sempre, con un unico scopo: ottenere il meglio per i cittadini italiani. Per questo ci tengo a ringraziare tutto il Governo, e in particolare la delegazione M5S, per l’impegno profuso. Il lavoro svolto ci ha consentito di calibrare meglio gli interventi, e le indicazioni pervenute da tutti, e sottolineo tutti, sono state vagliate e recepite con scrupolo e attenzione", conclude l'esponente del Movimento 5 stelle. (Rin)