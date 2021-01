Business news: segretario Finanze Hong Kong stima crescita positiva nel 2021, pandemia resta variabile più critica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia di Hong Kong dovrebbe ritrovare una crescita positiva nel 2021 e l'epidemia resta la variabile più critica nella velocità e nella forza della ripresa. Lo ha dichiarato il 3 gennaio Paul Chan, segretario finanziario del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. In un post sul suo blog, Chan ha affermato che l'economia nella prima metà dell'anno dovrà ancora affrontare le grandi sfide portate dall'epidemia di Covid-19, poiché alcune industrie sono state colpite duramente e ci vuole tempo per la ripresa delle attività transfrontaliere. Chan ha anche sottolineato che la ripresa economica di Hong Kong dovrebbe prendere slancio nella seconda metà dell'anno poiché più persone allora saranno vaccinate e l'epidemia potrà essere frenata. il segretario ha affermato che Hong Kong si sta impegnando attivamente per aderire al Partenariato economico globale regionale (Rcep), come strumento per il governo di Hong Kong per garantire un migliore accesso ai diversi mercati per i beni e servizi della città. Chan ha sottolineato che la Cina continentale rappresenta certamente il più forte sostegno alla ripresa economica di Hong Kong, che sicuramente aumenterà di velocità con la riuscita integrazione di Hong Kong nel nuovo paradigma di sviluppo del Paese della "doppia circolazione" che promuove un ruolo più forte della domanda interna nel guidare la crescita e, allo stesso tempo, accoglie gli scambi internazionali. (Cip)