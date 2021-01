Libia: premier Sarraj incontra a Roma inviato Onu Williams e ambasciatore Usa Norland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, ha incontrato oggi a Roma, in due colloqui separati, il rappresentante ad interim del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Stephanie Williams, e l’ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland. Lo riferisce una nota del Gna. Ieri, Sarraj è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, alla presenza del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. In base a quanto riferisce la nota del Gna, nell’incontro con la Williams, Sarraj ha aggiornata la rappresentante Onu della situazione sul campo in Libia e sul percorso politico. La Williams ha accolto con favore il lavoro di Sarraj per sfruttare tutte le possibilità per consentire alla Commissione elettorale libica di organizzare elezioni nel dicembre 2021 con l’appoggio delle Nazioni Unite. Nel colloquio con l’ambasciatore Usa Norland, Sarraj ha sottolineato la necessità di porre fine agli interventi esterni nella crisi libica, sottolineando che come sia fondamentale fare passi avanti nei percorsi di risoluzione della crisi sia sul piano politico, economico e della sicurezza.(Res)