Scuola: Bernini (FI), caos causato da mancata programmazione

- Per la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, “la riapertura della scuola è l’ultima scommessa persa dal governo, come se il futuro degli studenti non fosse un valore equiparabile alla salute pubblica. Dopo aver solennemente fissato il sette gennaio come data invalicabile - si legge in una nota - l’anno nuovo ha portato solo rinvii e anarchia da parte delle regioni a cui è stata di fatto delegata ogni decisione. Ma il caos è la diretta conseguenza della mancata programmazione, e dei mesi persi nel primo e nel secondo lockdown. La pretesa di risolvere tutto - trasporti, spazi e orari di entrata differenziati - con vertici convocati solo a fine dicembre è lo specchio dell’improvvisazione di un governo che ha saputo solo seminare incertezza", dichiara Bernini. (segue) (Com)