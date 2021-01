Recovery: Rixi (Lega), Conte metta un miliardo per la nuova diga foranea di Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega propone di riportare a un miliardo di euro il finanziamento per la diga di Genova nel Recovery Plan. Ci sono ancora i tempi per inserire l'intera cifra nel piano da proporre a Bruxelles sul Recovery fund". Lo dichiara il deputato Edoardo Rixi, responsabile nazionale Infrastrutture della Lega. "Si possono togliere fondi da altre cose perché parliamo di soldi da destinare soprattutto su infrastrutture e 'green', quindi sul Gnl per le navi a esempio. In realtà, nelle ultime settimane il Governo ha diviso il plafond per cercare di tenere unita la maggioranza. Così i soldi - aggiunge il leghista - sono finiti sulle cose più stravaganti, come 600 milioni sulle piste ciclabili o 4,5 miliardi sulla parità di genere. Cose senz'altro importanti, ma che molto spesso sono spese in conto corrente non capitale che difficilmente l'Italia riuscirà a ottenere, col rischio quindi di perdere fondi da investire per la crescita economica dell'intero Paese. La nuova diga foranea di Genova invece è una di quelle opere che è possibile finanziare interamente col Recovery fund perché rispetta tutti i parametri che l'Ue ha dato all'Italia, come il ponte sullo Stretto d'altronde. Abbiamo dimostrato col ponte San Giorgio che se le cose si vogliono fare, bene e in fretta, siamo in grado di farlo", conclude Rixi.(Com)