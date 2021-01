Marocco: vice segretario di Stato Usa Schenker oggi a Laâyoune e Dakhla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario di Stato degli Stati Uniti, incaricato delle questioni relative al Medio Oriente e al Nord Africa, David Schenker, è arrivato questa mattina a Laayoune, capoluogo della regione del Marocco del Sahara. Quella in Marocco è l'ultima tappa di un tour regionale di Shenker che lo ha visto nel pomeriggio a Dakhla per l'inaugurazione del consolato degli Stati Uniti nella regione. All'aeroporto Hassan I di Laâyoune, Schenker è stato accolto dal governatore della regione di Laâyoune-Sakia El Hamra, Abdeslem Bekrate. Il sottosegretario di Stato Usa ha poi visitato la città di Laâyoune, in particolare il quartiere diplomatico che ospita i consolati di diversi paesi. Ha inoltre visitato la sede della missione delle Nazioni Unite nel Sahara (Minurso). Il rappresentante dell'amministrazione Usa è arrivato venerdì sera a Rabat per una visita di lavoro di quattro giorni in Marocco, incentrata sull'apertura del consolato generale degli Stati Uniti a Dakhla. Si dovrebbe procedere domani, in questa città delle province meridionali del Marocco con l'apertura del consolato statunitense e di un ufficio investimenti Usa dedicato al continente africano. Prima di arrivare in Marocco Shenker è stato in Algeria. In quest'ultimo paese ha tenuto una conferenza stampa nel quale ha ribadito che "per gli Stati Uniti, solo i negoziati politici tra il Marocco e il Polisario nel quadro del piano di autonomia marocchina sono in grado di portare a una soluzione della controversia sul Sahara". (Res)