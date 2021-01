Business news: China National Petroleum Corporation raggiunge livello record di produzione nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- China National Petroleum Corporation (Cnpc), il più grande produttore di petrolio e gas della Cina, ha affermato che la sua produzione di petrolio e gas è cresciuta fino a raggiungere il livello record di oltre 200 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep) nel 2020. Secondo la società, la produzione di gas ha raggiunto oltre 100 milioni di tep lo scorso anno, superando quella del petrolio greggio per la prima volta nella storia. Il campo petrolifero di Changqing, il più grande giacimento di petrolio e gas della Cina, ha prodotto oltre 60 milioni di tep di petrolio greggio e gas naturale nel 2020, cifra mai raggiunta in precedenza. Cnpc ha affermato che si concentrerà sullo sviluppo di gas naturale per la costruzione di un sistema energetico pulito e a basse emissioni di carbonio e per la protezione dell'ambiente. (Cip)