Usa: dissidente russo Navalnyj, sospensione Trump su Twitter è atto di censura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dissidente russo ha lanciato un duro attacco contro il social network accusato di non aver fatto nulla in questi anni per limitare gli interventi del presidente russo, Vladimir Putin, il presidente venezuelano Nicolas Maduro e altri leader. “Per molti anni Twitter, Facebook e Instagram sono stati utilizzati come base per la ‘fabbrica di troll’ di Putin e gruppi simili di altri Paesi autoritari”, ha sottolineato Navalny. “Coloro che negano l’esistenza del Covid-19 esistono liberamente e comunicano su Twitter. Le loro parole sono costate migliaia di vite. Eppure, è stato Trump a essere bandito pubblicamente e in modo ostentato. Tale selettività indica che si trattava di un atto di censura”, ha aggiunto. “Ovviamente Twitter è una società privata, ma abbiamo visto molti esempi in Russia e in Cina di tali società private che sono diventate le migliori amiche dello stato e le facilitatrici quando si tratta di censura”, ha concluso il dissidente russo. (Res)