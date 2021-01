Venezuela: vicepresidente Assemblea propone confisca beni di proprietari all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iris Varela, prima vicepresidente dell’Assemblea nazionale (An) del Venezuela, ha annunciato che le sue principali proposte per la legislatura saranno l’emissione di mandati di arresto contro i deputati dell’Assemblea presieduta da Juan Guaidò, la confisca delle terre e dei beni produttivi in disuso perché i loro proprietari sono fuori dal Paese e la revoca della cittadinanza alle persone accusate di tradimento e cospirazione. Nel complesso le tre proposte, ha spiegato Varela in una recente intervista a “Ultimas Noticias”, puntano ad attuare il programma di Maduro di “radicalizzare la democrazia”. Degli ordini di cattura contro parlamentari di opposizione la politica aveva già parlato durante la campagna elettorale, riferendosi specialmente a coloro che hanno sollecitato sanzioni internazionali contro Caracas. (segue) (Vec)