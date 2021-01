Cultura: Franceschini nomina Marino Sinibaldi alla presidenza del Cepell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Dario Franceschini ha nominato Marino Sinibaldi alla presidenza del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell): l'istituto autonomo del ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo che ha il compito di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promuovere il libro e la cultura italiana all'estero, proponendosi come punto di riferimento per il mondo professionale in tutte le sue molteplici componenti e come luogo di incontro, di dialogo e di scambio per gli operatori pubblici e privati che quotidianamente operano nei vari ambiti della produzione, della conoscenza e della diffusione del libro e dell'editoria. "Nel ringraziare Diego Mariani per il suo impegno, auguro a Marino Sinibaldi buon lavoro. Il Centro per il libro e la lettura rappresenta un'importante istituzione per diffondere la lettura e quella di Marino Sinibaldi è una nomina di alto valore culturale: sono sicuro che con la sua esperienza e la sua professionalità sarà capace di dare nuovo impulso e nuovo slancio in un settore vitale per il nostro paese", si legge in una nota del ministero.(Com)