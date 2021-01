Roma: De Priamo (FdI), ultimatum commissari per Atac certifica fallimento giunta Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto emerso oggi da indiscrezioni di stampa conferma le preoccupazioni da noi espresse in questi anni su Atac e sulla scelta di concordato fallimentare intrapresa dalla giunta Raggi". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd'I. "Infatti i commissari del Tribunale hanno scritto lo scorso 30 dicembre, a quanto si apprende, per avvisare che gli obiettivi del piano sono molto lontani e che lo stesso concordato è quindi a rischio. In questa deprecabile circostanza Atac andrebbe verso il fallimento con conseguenze drammatiche per il servizio e per i lavoratori. La Giunta Raggi non è stata in particolare in grado di mantenere gli impegni da lei stessa assunti sulla valorizzazione dei depositi e si altri esperti di efficientemente della azienda. Ricordiamo che abbiamo anche dovuto presentare esposti per scelte aziendali quantomeno discutibili e costose nella gestione di Atac. La Raggi lascerà una eredità pesantissima sul piano delle municipalizzate con dossier drammatici che aspettano la futura giunta su Atac come su Ama, Roma Metropolitane, Multiservizi, Farmacap e così via. Altro che cambiamento, ci sono voluti i grillini per avvicinare al fallimento, alla crisi o alla liquidazione tutte le aziende strategiche della Capitale, conclude De Priamo.(Com)