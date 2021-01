Ambiente: Ruffino (FI), da noi attento ascolto cittadini e amministrativi dei siti scorie nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli incontri che terrò in questi giorni, come quello di oggi a Carmagnola con gli agricoltori e amministratori del luogo preoccupati per l'inserimento di un'area del proprio comune nell'elenco dei siti ritenuti potenzialmente idonei ad ospitare il deposito nazionale di scorie nucleari, serviranno ad ascoltare le esigenze della mia Regione". Così in una nota Daniela Ruffino, deputata piemontese di Forza Italia. "Le paure dei nostri cittadini sono legittime e condivisibili. Seppure siamo tutti coscienti che sarà necessario realizzare un deposito per stoccare la produzione nazionale di rifiuti radioattivi, ci si chiede perché proprio in aree che vedranno deturpato il paesaggio, danneggiate le produzioni tipiche, rovinato il contesto, con pesanti ricadute anche su quel che resta del turismo e dell'occupazione. Temiamo - continua - che il governo, che ha dato il via libera alla mappa della Sogin nella notte senza coinvolgere le istituzioni locali, e si è ben guardato dall'ascoltare i territori, parli di compensazioni ma che, anche in questo caso, non possa mantenere le promesse".(Com)