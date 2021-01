Energia: esplode sezione di un gasdotto in Ucraina, nessuna vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è verificata un'esplosione in un gasdotto nell'Ucraina centrale, senza però causare vittime o feriti. L'incidente è avvenuto oggi in una sezione del gasdotto Urengoy-Pomary-Uzhgorod, nella regione di Poltava, come ha reso noto l'operatore del sistema di trasmissione del gas dell'Ucraina. Il transito del gas verso l'Europa non ha risentito dell'esplosione della condotta, come hanno riferito le autorità, mentre sul luogo dell'incidente sono già intervenute le squadre di tecnici per la riparazione. (Rum)