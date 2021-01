Frosinone: comune, approvato progetto per realizzazione Torre della Pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Frosinone ha approvato il progetto per la realizzazione e la consegna della "Torre della Pace", dedicata ai Santi Patroni, i Papi Silverio e Ormisda, "per celebrare la prossima ricorrenza religiosa del prossimo 20 giugno, che potrebbe coincidere con il momento di uscita ovvero del superamento delle situazioni di massima criticità dalla pandemia degli ultimi mesi". Si legge in una nota del comune di Frosinone. L'opera, che avrà le dimensioni di 15 metri di altezza, trae origine dal concept architettonico realizzato nel 2013 dall'Accademia di Belle Arti di Frosinone e avrà un valore di catarsi laica, dopo l'emergenza sociosanitaria, oltre che di riconciliazione con la storia religiosa e civile della città di Frosinone, che trae le origini nel VI secolo d.C. (segue) (Com)