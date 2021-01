Frosinone: comune, approvato progetto per realizzazione Torre della Pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opera, che sarà portata in spalla da 30/40 incollatori, avrà un peso di circa 1.500 kg, che insisteranno su una superficie baricentrica di circa 16 mq e sarà realizzata da un pool di progettisti, ingegneri e architetti del capoluogo, attraverso l'ausilio di un'impresa metalmeccanica del territorio che, già in passato, si è occupata di altre importanti strutture religiose, come la copertura della chiesa di Santa Maria Goretti. La Torre della Pace sarà finanziata attraverso un sistema di crowdfunding, rispetto al quale già alcune imprese locali hanno manifestato la propria disponibilità alla copertura, stimata in circa 70/80 mila euro, mentre eventuali integrazioni saranno coperte dall'amministrazione comunale, attraverso i residui impegnati nell'ultima parte dello scorso anno. La Torre della Pace, secondo le indicazioni del sindaco, Nicola Ottaviani, potrà rappresentare il simbolo di identità storica e culturale della cittadinanza, per rafforzare il sentimento di coesione dell'intera comunità seguendo un percorso storico-religioso ma, anche, di forte valenza laica e culturale. (Com)