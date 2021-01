Covid: Pezzopane (Pd), erogati 10 miliardi, crisi politica dannosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viviamo un momento difficile, il tessuto produttivo del Paese è attraversato da una grande crisi. Il malessere è profondo, a volte diventa disperazione. Non c'è bisogno di una crisi politica, perché c'è già una grave crisi economica conseguente alla pandemia. Concentriamoci sul Paese, sull'enorme fatica delle famiglie e delle imprese. Misuriamo la bontà dei risultati che stiamo raggiungendo e superiamo ogni lentezza e ostacolo". Lo dichiara Stefania Pezzopane, capogruppo Pd in commissione Ambiente. "Con il prezioso il lavoro del Ministro Gualtieri, del governo e della maggioranza che ha spinto per innovare le modalità di indennizzo, abbiamo davvero raggiunto buoni risultati. L' Agenzia delle Entrate ha oggettivamente prodotto una svolta in termini di efficienza". (segue) (Com)