Covid: Gelmini, governo ascolti governatori e dia certezza su ristori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cinque presidenti di Regione che da lunedì passeranno in fascia arancione hanno perfettamente ragione nel chiedere al Governo 'di fornire doverose e puntuali rassicurazioni circa un'immediata messa in campo di ristori e la loro quantificazione'. Una giusta rivendicazione - afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati - che arriva peraltro da governatori di diverso 'colore' politico. Doveva essere un principio acquisito che a nuove restrizioni dovessero corrispondere puntuali stanziamenti o meccanismi in grado di assicurare il risarcimento dei danni alle attività costrette al fermo per covid. Tutto questo invece non è stato in alcun modo risolto dalla legge di bilancio: una situazione aggravata dai ritardi denunciati oggi dalla Fipe sull'erogazione dei fondi stanziati con i quattro decreti di fine autunno. Molti esercizi pubblici infatti non hanno ancora ricevuto un euro: e per molti di loro da lunedì la situazione si aggrava, mentre il governo è in tutt'altre faccende affaccendato".(Com)