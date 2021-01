Covid: Giordania approva vaccino prodotto da cinese Sinopharm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania ha annunciato oggi di aver approvato il vaccino contro il Covid-19 prodotto dalla compagnia cinese Sinopharm per “l’uso di emergenza”, dopo aver in precedenza dato il via libera all’utilizzo del vaccino Pfizer-BioNtech. "L'uso in emergenza del vaccino Sinopharm contro il Covid-19 è stato autorizzato", ha dichiarato alla televisione di Stato il capo della Food and Drug Administration giordana, Nizar Mheidat. "È il secondo vaccino disponibile per l'uso in Giordania dopo il vaccino Pfizer - BioNTech", che la Giordania ha approvato a dicembre, ha aggiunto Mheidat. La cinese Sinopharm afferma che il suo vaccino ha un tasso di efficacia del 79 per cento. Il ministro della Salute giordano Nazir Obeidat, ha dichiarato alla fine di dicembre che il regno aveva ordinato un milione di dosi del vaccino Pfizer - BioNTech. Il ministro aveva inoltre precisato che la Giordania sperava di accedere a 650.000 dosi del vaccino AstraZeneca attraverso il programma globale Covax, precisando che il paese aveva un accordo con il gruppo statunitense Johnson & Johnson. La data di inizio della campagna di vaccinazione della Giordania, che inizialmente raggiungerà il 20-25 per cento dei suoi 11 milioni di abitanti, deve ancora essere annunciata. Le autorità sanitarie prevedono che le dosi del vaccino Pfizer - BioNTech arrivino nel paese alla fine di gennaio o all'inizio di febbraio. Il ministero della Salute aveva sottolineato lo scorso novembre che i vaccini sarebbero stati distribuiti gratuitamente ai giordani e ai residenti stranieri. Il regno hashemita ha ufficialmente registrato più di 305.000 casi di Covid-19 e 4.000 morti dall’inizio della pandemia.(Res)